MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump, Harvard Üniversitesinden corona virüs yardım parasını iade etmesini istedi
ABONE OL
22.04.2020 - 14:56 | | AA

Trump, Harvard Üniversitesinden corona virüs yardım parasını iade etmesini istedi

ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesi'nden, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti.

Trump, Harvard Üniversitesinden corona virüs yardım parasını iade etmesini istedi

BBC'nin haberine göre, Trump dün Covid-19 brifingi sırasında bir gazeteciye dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesinin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi.

Trump, "Geri ödemek zorundalar. Bu hoşuma gitmedi. (Para) işçiler içindi, dünyadaki en zengin eğitim kurumlardan biri için değil." ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesi, Trump'ın geçen ay imzaladığı 2,2 trilyon dolarlık Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası çerçevesinde 8,6 milyon dolar aldığını kabul etti.

Bağış fonunun değeri 40 milyar dolar olan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan üniversiteden yardım parasını geri ödeyeceğine dair açıklama gelmedi.

Harvard Üniversitesinin Twitter hesabında, "acil yükseköğretim fonlarının, Kovid-19 salgını nedeniyle acil finansal ihtiyaçları bulunan öğrencilere doğrudan yardım sağlamak için kullanılacağı" belirtildi.

Üniversite ayrıca salgın sırasında öğrencilere seyahat, oturum ve online eğitim masrafları için finansal yardımda bulunduğunu bildirdi.

 

Büyükçekmece'de doğum günü partisine polis baskını: 46 gözaltıBüyükçekmece'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini hiçe sayarak doğum günü partisine katılan 46 kişi polis baskını ile yakalandı. Eğlenceye ev sahipliği yapan Nijeryalı bir kişi ile partiyi organize eden 4 kişiye 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Endüstri mühendisliği görevi nedir? Endüstri mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Endüstri mühendisliği görevi nedir? Endüstri mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

İnsan kaynakları yönetimi görevi nedir? İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar, nasıl olunur?

İnsan kaynakları yönetimi görevi nedir? İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar, nasıl olunur?

Sıradaki Haber