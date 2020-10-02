ABD gÃ¼ndemi,Â BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ koronavirÃ¼se yakalanmasÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Testi pozitif Ã§Ä±kan Trump'Ä±nÂ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ "KÄ±yamet GÃ¼nÃ¼ UÃ§aklarÄ±"Â olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ E-6B MercuryÂ uÃ§aklarÄ± ABD'den havalandÄ±.

RAKÄ°P ÃœLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede,Â "E-6B Mercury uÃ§aklarÄ±nÄ±n havalanmasÄ±nÄ±n denizaltÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼ze ve kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze fÄ±rlatma kabiliyetine sahip Ã¼lkelere mesaj"Â niteliÄŸinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Bu uÃ§aklar bir devletin ABD'ye nÃ¼kleer silahla saldÄ±rmasÄ± halinde dÃ¼nya Ã¼zerindeki herkesi Ã¶ldÃ¼rme kapasitesine sahip"Â bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â

Uzmanlar, Rusya, Ã‡in ve Kuzey Kore gibi rakip Ã¼lkelere, baÅŸkomutanÄ±n hasta olmasÄ±na raÄŸmen "nÃ¼kleer komuta sisteminin saÄŸlam" olduÄŸunu gÃ¶steren bir mesaj olduÄŸunu ifade etti.Â