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02.10.2020 - 12:35 | | DHA

Son dakika...Trump koronavirüse yakalandÄ±, ABD nükleer mesaj verdi!

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania Trump'Ä±n koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'denÂ "KÄ±yamet GÃ¼nÃ¼ UÃ§aklarÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan "E-6B Mercury'ler" havalandÄ±. Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Ã‡inÂ gibi rakip Ã¼lkelere,Â "BaÅŸkomutanÄ±n hasta olmasÄ±na raÄŸmen nÃ¼kleer komuta sisteminin saÄŸlam olduÄŸunu gÃ¶steren bir mesaj iÃ§erdiÄŸi kaydedildi.Â

Son dakika...Trump koronavirüse yakalandÄ±, ABD nükleer mesaj verdi!

ABD gÃ¼ndemi,Â BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ koronavirÃ¼se yakalanmasÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Testi pozitif Ã§Ä±kan Trump'Ä±nÂ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ "KÄ±yamet GÃ¼nÃ¼ UÃ§aklarÄ±"Â olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ E-6B MercuryÂ uÃ§aklarÄ± ABD'den havalandÄ±.

RAKÄ°P ÃœLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede,Â "E-6B Mercury uÃ§aklarÄ±nÄ±n havalanmasÄ±nÄ±n denizaltÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik fÃ¼ze ve kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze fÄ±rlatma kabiliyetine sahip Ã¼lkelere mesaj"Â niteliÄŸinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Bu uÃ§aklar bir devletin ABD'ye nÃ¼kleer silahla saldÄ±rmasÄ± halinde dÃ¼nya Ã¼zerindeki herkesi Ã¶ldÃ¼rme kapasitesine sahip"Â bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â 

Uzmanlar, Rusya, Ã‡in ve Kuzey Kore gibi rakip Ã¼lkelere, baÅŸkomutanÄ±n hasta olmasÄ±na raÄŸmen "nÃ¼kleer komuta sisteminin saÄŸlam" olduÄŸunu gÃ¶steren bir mesaj olduÄŸunu ifade etti.Â 

Araçtan yola fÄ±rlayan çocuk bariyerlere çarparak öldüHaliç Köprüsü üzerinde iddiaya göre baÅŸka bir otomobil tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak bariyerlere çarptÄ±. Hafifi ticari aracÄ±n açÄ±lan arka kapÄ±sÄ±ndan yola fÄ±rlayarak bariyerlere çarpan çocuk öldü, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
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