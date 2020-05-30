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30.05.2020 - 22:52 | | AA

Trump: Minneapolis'teki yağmacıların yüzde 80'i eyalet dışındandı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından Minneapolis'te yaşanan protestolarda, şiddet eylemlerinde bulunan kişilerin eyaletlerin dışından geldiğini savunarak gerekirse federal hükümetin olaylara müdahale edeceğini kaydetti.

Trump: Minneapolis'teki yağmacıların yüzde 80'i eyalet dışındandı

 

Trump, Floyd'un Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonrasında, burada başlayan ve birçok eyalete yayılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. "Minneapolis'teki dün geceki yağmacıların yüzde 80'i eyalet dışındandı." ifadesini kullanan Trump, bu kişilerin özelikle Afrikalı Amerikalılara ait küçük işletmelere, evlere, kamu mallarına, barış ve eşitlik isteyen Minneapolislilere zarar verdiğini kaydetti.

Trump, "Şiddeti kışkırtmak için eyalet sınırlarından geçmek, federal bir suçtur. Liberal valiler ve belediye başkanları sert önlemler almalı ya da federal hükümet işin içine girer ve yapılması gerekeni yapar. Buna ordumuzun sınırsız gücünü kullanmak ve birçok kişiyi gözaltına almak da dahil. Teşekkürler!" değerlendirmesinde bulundu.

Gösterilerden dolayı Antifa isimli anti-faşist görüşlü grubu sorumlu tutan Trump, "Olanların sorumlusu Antifa ve radikal sol. Suçu başkalarına atmayın." dedi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmiş, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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