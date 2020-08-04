Trump: Ortadoğu'ya asker göndermek ülke tarihinin en büyük hatasıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Ortadoğu bölgesine asker gönderme ve bölgedeki çatışmalara müdahale etme hamlesinin ülke tarihinin en büyük hata olduğunu söyledi.

Axiox ajansına röportaj veren ABD Başkanı, "Ortadoğu'ya asker gönderme ve askerleri bölgedeki çatışmalara sokma kararı ülkemiz tarihndeki en büyük hataydı" ifadelerini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında, ABD'nin "sonu gelmeyen savaş" politikasını sone erdirmeyi planladığını ve dünya ülkeleriyle rekabet etmek için onlarla savaşmak yerine ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını söylemişti.

ABD Başkanı, daha önce Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir grup ABD askerini çekme kararı almıştı.

Yine Trump, geçtiğimiz haftalarda Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi için talimat vermişti.

Kaynak: Independent Türkçe