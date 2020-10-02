MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı
ABONE OL
02.10.2020 - 05:20 | | AA

Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, "Ku Klax Klan" ve "Proud Boys" da dahil olmak üzere beyaz ırkçı tüm grupları kınadığını açıkladı.

Trump 'Proud Boys' isimli beyaz ırkçı grubu kınadı

 

Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Salı günü başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden ile karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında, "Proud Boys" isimli beyazların üstünlüğünü savunan grubu kınamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Trump, kendisinin her zaman beyaz ırkçılığa da tepki gösterdiğini belirtti.

Trump, "Ku Klax Klan'ı kınıyorum, tüm beyaz ırkçıları kınıyorum, Proud Boys'u kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ağar: Azerbaycan psikolojik üstünlük ele geçirdiGüvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN TÜRK canlı yayınında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendirdi. Ağar canlı yayında dikkat çeken detayları anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da 'yasak' dinlemediler!

İstanbul'da 'yasak' dinlemediler!

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Aydın polisinden anlamlı hareket! Azerbaycan'a selam gönderdiler

Aydın polisinden anlamlı hareket! Azerbaycan'a selam gönderdiler

Sıradaki Haber