Trump resmen duyurdu! Listeden çıkarıyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.
Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbeAzerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan' a ağır darbe vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi.