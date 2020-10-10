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10.10.2020 - 07:00 |

Trump sahalara geri dönüyor

Koronavirüse yakalanan ve sadece 3 gün kaldıktan sonra tartışmalı bir şekilde Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump, 14 gün karantinada kalması gerekmesine rağmen bugünden itibaren mitinglere geri dönmeyi planladığını açıkladı.

Trump sahalara geri dönüyor

Fox News’a açıklama yapan Trump, kendisini iyi hissettiğini belirterek, cumartesi günü (bugün) Florida’da, yarın da Pensilvanya’da miting yapmak istediğini ve ekibinin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Koronavirüs testi henüz negatif çıkmayan Trump’ın bu söyleminin ardından doktoru Sean Conley de, “Cumartesi günü, Trump’a koronavirüs tanısı konulalı 10 gün olacak. Trump’ın Cumartesi günü güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum” dedi.

Başkan’ın “sahalara” geri döneceğinin sinyalini vermesi üzerine gözler, 15 Ekim’de rakibi Demokrat Joe Biden ile yapacağı canlı yayın tartışmasına çevrildi. Trump ile Biden’ın ikinci canlı yayın tartışmasının “sanal formatta” olmasına karar veren Başkanlık Tartışmaları Komisyonu Başkanı Frank Fahrenkopf, Başkan’ın bu formatı reddetmesine rağmen fikirlerini değiştirmeyeceklerini duyurdu. Ancak, kampanya yöneticisi Bill Stepien, Başkan’ın 15 Ekim’de tartışma yerine miting düzenleyeceğini söyledi. Biden’ın kampanya ekibiyse tartışmanın 22 Ekim’e ertelenmesini önerdi. Tartışmanın iptali de gündemde...

Trump sahalara geri dönüyor

Valiyi kaçırmaya çalışan örgüt çökertildi

ABD’nin Michigan eyaletinde, Vali Gretchen Ester Whitmer’i kaçırma planı yapan bir örgütün çökertildiği açıklandı. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yaptığı açıklamada, 6’sı aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 13 şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken, örgütün amacının bazı kurumlara saldırı düzenleyerek eyalette iç savaş çıkarmak olduğunu bildirdi. FBI raporunda örgütün Demokrat Vali Whitmer’i, “ABD anayasasını ihlal ettiği” gerekçesiyle Michigan’daki yönetim binasından bir baskınla kaçırmayı planladıkları belirtildi. Ülkedeki 3 Kasım’daki seçimlerden önce eylemlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan örgütün, polisin dikkatini başka yöne çekmek için önce bir köprüyü zaman ayarlı bombayla havaya uçurmayı, sonra da Whitmer’i Wisconsin eyaletine götürmeyi planladığı ifade edildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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