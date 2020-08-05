Trump satıştan pay istedi!

Trump, TikTok’un ABD’ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini belirterek, “Ben TikTok’u yasaklama tehditini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik” diye konuştu. Microsoft, TikTok’u satın almak için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Öte yanan Microsoft’un son çabası ABD’deki TikTok kullanıcılarını sevindirdi. Konuyla ilgili paylaşımlar yaklaşık 1 milyar kez izlendi. Kullanıcılar TikTok’un Microsoft tarafından ‘kurtarılmasını’ isterken, Çin’de ise tam tersi yönde bir tepki var. Çin’de konuyla ilgili yapılan yorumlarda TiTok ABD yönetimine çok erken teslim olmakla suçlanıyor. Çinli kullanıcılar, Çin hükümetinin istediği sansür uygulamalarını reddeden ve Çin pazarından çıkma kararı alan Google’ı örnek göstererek, TikTok’un da benzer şekilde rest çekerek, ABD pazarından çıkmayı değerlendirmesi gerektiği görüşünde.