Trump seçmenleri iki kez oy kullanmaya çağırdı

Yüz binlerce seçmenin posta yoluyla oy kullanmasının hoşuna gitmediğini belirten Trump, bu şekilde oy kullananların bir kez de sandığa giderek ilk oylarının sayılıp sayılmadığını test etmelerini söyledi.

ABD seçimlerinde iki kez oy kullanmak yasa dışı.

Trump, posta yoluyla oy kullanmanın seçimlerde hileye yol açacağı ve Demokratların işine yarayacağına dair daha önce de birçok iddiada bulunmuştu.

Muhalefet ise Trump'ı seçim sistemine güveni sarsmaya çalışmakla suçluyor.

Wilmington'dan yerel yayın yapan WECT kanalından bir muhabirin, eyalette posta yoluyla oy kullanma sistemine güven duyup duymadığına dair bir soruya Trump şöyle yanıt verdi:

"Gidip oy kullanacaklar ve sandığa gidip oy kullanarak da oylarını kontrol etmeleri gerekecek, çünkü eğer çizelgede çıkarsa sandıkta oy kullanamayacaklar… Yani oylarını göndersinler ve gidip oy kullansınlar, sistem dedikleri kadar iyiyse bunu yapamazlar."

Daha sonra halka seslenen Trump, "Oylarınızı gönderin, ama (sandığa) gidip oy kullanın. Diğerini saymamışlarsa oy kullanabilirsiniz" dedi.

CNN'in seçim uzmanı New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Richard Pildes, kamu politikası açısından Trump'ın yorumlarının "büyük bir kafa karışıklığına yol açacağını" söyledi.

Kamuoyu yoklamaları

Ağustos'ta yapılan kamuoyu yoklamaları, başkanlıkta ikinci dönem için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki farkın kapanmaya başladığını gösteriyor.

İki partinin başkan adaylarını onaylayan yıllık ulusal kurultayları öncesinde Biden yüzde 52'ye yüzde 42 ile Trump'ın 10 puan önünde görünürken, kurultaylar bittikten sonra yapılan bir kamuoyu yoklaması bu farkın yüzde 50'ye yüzde 44 ile 6 puana indiğini gösteriyor.

Kaynak: BBC Türkçe