Trump ‘temizliğe’ başladı!

ABD Senatosu’ndaki oylamada aklanan ve zafer konuşmasında Demokratlara yüklenen ABD Başkanı Donald Trump, kendisi aleyhinde tanıklık eden iki üst düzey yetkiliyi görevden aldı. Trump’a yönelik azil soruşturmasında ifade veren ABD’nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland ve üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman’ın görevlerine son verildi. Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu. Açıklamasında, “Şahsıma, Başkan’ın beni ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi” ifadesini kullanan Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür etti.

‘Memnun değilim’

Vindman’ın avukatı David Pressman ise, yaptığı açıklamada, “Vindman, doğruyu söylediği için görevinden alındı. Doğruluk, Vindman’ın işine, kariyerine ve mahremiyetine mal oldu” ifadesini kullandı. Trump ise yaptığı açıklamada, “Kendisinden memnun değilim. Memnun olmamı mı bekliyorsunuz?” dedi.

Azil soruşturmasına yol açan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinleyen isimlerden birisi olan Vindman, Trump’ın, Zelenskiy’den Joe Biden’ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtmişti.

Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump’ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden “intikam alması” şeklinde yorumlandı. Beyaz Saray söz konusu görevden almalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

5 aylık süreç bitti

Eylül ayında Demokratların kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Demokrat Joe Biden’a karşı koz elde etmeye çalışmakla suçlanmıştı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

‘Pelosi’nin yaptığı yasa dışıydı’

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Birliğin Durumu” konuşmasının ardından kendisinin konuşma metnini yırtmasına ilişkin konuşan Trump, “Bu korkunç bir şeydi. Her şeyden önce elindeki resmi bir belge ve onu yırtmaya hakkınız yok. Pelosi’nin yaptığı yasa dışıydı. Yasayı ihlal etti” değerlendirmesinde bulundu. Pelosi’nin konuşma metnini yırttığını o anda fark etmediğini, sonra kendisine söylendiğini belirten Trump, “Pelosi’nin yaptığı Kongre’ye ve bu ülkeye saygısızlık” diye konuştu. Trump ayrıca , Demokratlar ‘Trump ile geçinememe sendromuna’ tutulmuşlar” ifadesini kullandı.