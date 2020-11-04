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04.11.2020 - 04:30 | | AA

Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

 

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

ABD'de Florida eyaletini Trump kazandıABD’de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası’nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı. Florida eyaletinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Dmeokrat aday Joe Biden'ı geçti.
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