Trump TikTok’ın ardından başka uygulamaları da yasaklayacak mı?

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e verdiği röportajda, "İster TikTok ister WeChat olsun, ABD'de iş yapan bu Çinli yazılım şirketleri, ülkelerinin ulusal güvenlik aygıtı Çin Komünist Partisi'ne doğrudan veri gönderiyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri aralarında mesajlaşma uygulaması WeChat'in de bulunduğu güvenlik riski olarak görülen diğer Çin uygulamalarına karşı da işlem yapmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e verdiği röportajda, "İster TikTok ister WeChat olsun, ABD'de iş yapan bu Çinli yazılım şirketleri, ülkelerinin ulusal güvenlik aygıtı Çin Komünist Partisi'ne doğrudan veri gönderiyor" dedi.

"Bu, kullancıların yüz tanıma modelleri olabilir. İkamet yerleri, telefon numaraları, bağlı oldukları arkadaşlarına dair bilgiler olabilir. Bunlar gerçek ulusal güvenlik sorunları."

Batı piyasalarında daha az popüler olsa da WeChat, Çin gibi ülkelerde neredeyse her yerde bulunan bir hizmet haline geldi. Bir fotoğraf paylaşım uygulaması ve ödeme yöntemi olarak kullanılmanın yanı sıra ortak seyahat uygulamaları, yemek dağıtım hizmetleri, oyunlar ve daha fazlası için de platform görevi görüyor.

WeChat'in son zamanlarda koronavirüs pandemisiyle birlikte Çin hükümetinden "resmi yönlendirme" aldığı iddia ediliyor.

Mart ayında Citizen Lab., şirketin "Vuhan'da Bilinmeyen Zatürre", "seyahat yasağı" ve "insandan insana bulaşma" gibi ifadelerin platformda paylaşılmasını engellediğini öne sürdü.

Özel şirketler ve Çin hükümeti arasındaki ilişkiye dair endişeler, Çin Ulusal İstihbarat Yasası'nın kabul edildiği 2017'den bu yana artıyor.

Bu yasa, kuruluşlar ve yurttaşları "devlet istihbarat çalışmalarını desteklemeye, yardımcı olmaya ve işbirliği yapmaya" mecbur bırakıyor. Çinli şirketler bu tür taleplere itaat etmeyeceklerini söylese de uzmanlar talepleri yerine getirmemenin mümkün olmayabileceğini öne sürüyor.

Trump yönetimi ve dünya genelinde diğer hükümetler halihazırda Çin uygulamalarına karşı harekete geçmişti.

WeChat'teki gibi TikTok da algılanan ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'de şimdiden tehdit altında. Pompeo geçmişte de uygulamanın "Amerikalı kullanıcıların özel bilgilerini Çin Komünist Partisi'nin eline sunduğunu" söylemişti.

Pompeo, böyle bir "eylemin" neleri kapsayabileceğine dair kesin bir açıklama yapmamış olsa da ABD Başkanı yönetimin bir yasak düşündüğünü öne sürdü. Uygulamanın TikTok'un Çinli anla şirketi Bytedance'ten bir ABD şirketince satın alınması da mümkün.

Microsoft, şirketi satın almak istediğini ve 15 Eylül'e kadar bir karar verileceğini belirten açıklamayı çoktan yaptı.

TikTok'un Çin hükümetine ne kadar bilgi aktarabileceği ve gerçekten bunu yapıp yapmadığı belirsizliğini koruyor. Şirket videoların kaldırılması için en çok ABD ve Hindistan'ın talepte bulunduğunu ve Çin hükümetiyle birlikte çalışmadıklarını iddia ediyor.

Hindistan'da benzer gerekçelerle TikTok da dahil Çinlilere ait 59 uygulama yasaklandı. Sağcı Hindistan hükümeti bazı uygulamaların "verileri çalarak Hindistan dışındaki konumlarda yer alan sunuculara yetkisiz bir şekilde gizlice ilettiğini" söyledi ama spesifik bir iddiada bulunmadı. Bu adım Hindistan ve Çin, Galwan Vadisi sebebiyle sınır ihtilafı içindeyken gelmişti.

Kaynak: Independent Türkçe