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03.04.2020 - 20:26 | | AA

Trump ve Macron, corona virüsü görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Fransa, Çin, Rusya ve İngiltere) arasında yakın zamanda toplantı yapılmasını görüştü.

Trump ve Macron, corona virüsü görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün, Kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Macron'a Kovid-19 salgınında ülkesinde yaşamını yitirenlerden dolayı başsağlığı diledi ve ABD'nin Fransa'nın yanında olduğunu vurguladı.

Ayrıca iki lider, Kovid-19'un yenilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için BM nezdindeki iş birliğinin artırılması adına BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin yakın zamanda toplanmasını görüştü.

Görüşmede, önemli bölgesel ve ikili konular da konuşuldu.

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