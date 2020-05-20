MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi
ABONE OL
20.05.2020 - 20:38 | | AA

Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini vurguladı.

Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi

 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün hem her iki ülkenin hem de küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçme sürecine ilişkin telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Görüşmede iki liderin, yakın zamanda yapılacak G-7 Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekledikleri değerlendirmesinde bulundukları aktarılan açıklamada, Trump ve Macron'un önemli bölgesel ve ikili konuları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Cesedi denizde bulunduİstanbul Fatih'te 12 Mayıs'ta hakkında kayıp ilanı verilen Ahmet A.'nın cesedi Çatladıkapı Sahili'nden çıkarıldı.  Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karantina! 6 apartman birden...

Karantina! 6 apartman birden...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haber geldi...

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haber geldi...

Sıradaki Haber