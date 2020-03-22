MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, telefonda corona virüsü görüştü
ABONE OL
22.03.2020 - 00:30 | | AA

Trump ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, telefonda corona virüsü görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, telefonda corona virüsü görüştü

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Obrador, görüşmelerinde, Kovid-19 salgınını ve virüsle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

ABD-Meksika sınırının zaruri olmayan geçişlere kapatılması konusundaki mutabakatlarını yineleyen liderler, gidilen kısıtlamaya rağmen iki ülke arasındaki ticaret ile kritik hizmetlerin aksamaması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Trump, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, Meksika sınırını zaruri olmayan geçişlere kapatacaklarını duyurmuştu.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? Bakan'dan son dakika açıklama!

Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? Bakan'dan son dakika açıklama!

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber