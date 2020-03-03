MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü
ABONE OL
03.03.2020 - 06:05 | | AA

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi.

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bini geçtiği duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

    Yer: İstanbul! 'Her şeyi ortaya koyuyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları başladı mı? KPSS sınavı ne zaman?

    KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları başladı mı? KPSS sınavı ne zaman?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber