Trump ve Veliaht Prens'ten kritik görüşme

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Prens Bin Selman'ın dün telefonda görüştüğünü bildirdi.

Deere, açıklamada, "Trump ve Veliaht Prens, küresel enerji piyasalarının yanı sıra diğer kritik bölgesel ve ikili konuları ele aldı." ifadesini kullandı.

Trump, dün New York Borsasının düşüşle açılmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.