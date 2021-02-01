01.02.2021 - 08:27 | | DHA
Trump yeni avukatlarını açıkladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılan avukatlarının ardından kendisini azil davasında savunacak avukatlarının ismini açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Senato’daki yargılamasında yer alması beklenen beş avukatıyla yollarının ayrıldığı belirtildi. Trump, yargılamada yeni avukatları David Schoen ve Bruce Castor’un kendisini savunacağını duyurdu. Azil sürecinin Senato ayağının 9 Şubat'ta başlaması planlanıyor.
Tadarak anlaşılmıyor! Dönerde akılalmaz hile...Et ve tavuk dönerde hile ya da tağşiş yapan işletmeler tüketicinin hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Bazı tavuk döner işletmeleri 100 gram fiyatına 50 gram verip, içeriğinde de tavuk derisi kullanıyor. Et dönerde ise hileci işletmeler et dönerin içine kıyma, kırıntı et, sakatat hatta tek tırnaklı eti koyabiliyor. Üstelik bunları tadımla anlamak mümkün değil.