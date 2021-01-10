Trump'a ikinci 'istifa' şoku! Giderek çoğalıyor...

NBC'nin "Basınla Buluş" programına verdiği röportajda, "Ülkemiz için en iyi yolun başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Toomey, "Bunun olası olmadığını kabul ediyorum, ancak bence en iyisi bu" diye konuştu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan ve Trump'ın "Oylarımızı çaldılar" diyerek sonuçlarına itiraz ettiği başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. 6 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenen miting sonrası Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı.

Olaylarda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.