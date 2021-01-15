Trump’a ‘itidal mesajı’ baskısı

6 Ocak’taki Kongre baskını “korkunç olaylar” olarak nitelendiren Trump, “Ben net olmak istiyorum. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur” ifadesini kullandı. Trump, kendisini destekleyen kişilerin her zaman güvenlik görevlilerine ve ülke geleneklerine saygılı olduğunun altını çizerek, “Benim gerçek hiçbir destekçim siyasi şiddetin yanında olamaz ve güvenlik güçlerine saygısızlık edemez. Ülkemizin değerlerine saldırıyorsanız biz bunu hoş görmeyiz” dedi. Yeni protesto ihtimallerine karşı da itidal çağrısı yapan Trump, hükümet geçişinin olaysız ve güvenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri aldığını savundu. Trump’ın, Temsilciler Meclisi’nden çıkan kendisine yönelik azil kararına ilişkin bir yorumda bulunmaması dikkati çekti.

‘İşler aksamamalı’

ABD basınında yer alan haberler, Trump’ın bu açıklamaları, yardımcılarının yoğun ısrarları sonucu yaptığını öne sürüyor.

Bu arada ABD Başkanı seçilen Joe Biden ise, Senato’dan Trump’ın azli ile ilgilenirken, önemli işleri geciktirmemesini istedi. Biden, “Bu ülke aynı zamanda ölümcül bir virüsün ve sarsılmış bir ekonominin pençesinde. Senato’nun anayasal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda İç Güvenlik, Dışişleri, Savunma, Hazine bakanlıkları, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kilit pozisyonları onaylama, aşı programını ve ekonomiyi raya sokma gibi diğer acil işlerle de ilgilenmesini umuyorum” ifadesini kullandı.