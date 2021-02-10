Trump'a 'Kongre baskınının baş sorumlusu' suçlaması!

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün başladı.

Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, açılış konuşmasında Trump'ı suçladı.

Senato Genel Kurulu'nda, daha önce kamuoyunda yayınlanmamış görüntüleri de izleten Raskin, "Kongrenin basılmasına giden yolda Trump baş sorumludur." yorumunu yaptı.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın yaptığı "yanlış ve temelsiz" açıklamaların, baskına giden yolun taşlarını döşediğini savunan Raskin, "Bu dava, 6 Ocak'ta yaşanan şiddet ve zarar karşısında masum bir seyirciyi suçlama davası değildir. Bu, Kongre saldırısına teşvikten tek başına sorumlu olan kişiyi bundan sorumlu tutma davasıdır." diye konuştu.

Savcı vekiller gün boyu söz alacak

Senato Genel Kurulu'nda, diğer Demokrat savcı vekiller de gün boyunca söz alarak Trump'a yönelik suçlamalarını yapacak.

Savcı vekillerin yarın da devam edecek iddialarının ardından Trump'ın avukatlarının, tezlerini savunmaları ve karşı iddialarını ortaya koymaları için 16 saat süresi olacak.

Bu sürenin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek.

Senato aritmetiğinde, Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada, henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratlar'ın da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere, her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için süre verilecek ve bu sürenin en fazla 2 gün olabileceği kaydediliyor.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son olarak bir tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratlar'ın ve Cumhuriyetçiler'in 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde, Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.