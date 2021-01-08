08.01.2021 - 02:17 | | milliyet.com.tr
Trump'ı desteklemek için sokağa indiler! Herkes şaşırdı...
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan ABD Başkanı Donald Trump'a desteklerini göstermek için sokaklara çıktı.
"Tanrı Amerika'yı kutsasın, Doğu Asya Trump'ı seviyor" ve "Japonya, Trump'ın yanında" pankartları taşıyan grup, ellerinde ABD bayraklarıyla Trump'a destek sloganları atıyor.
Trump, 6 Ocak'ta düzenlediği mitingdeki konuşması üzerine Kongre binasının destekçileri tarafından basılmasının ardından oldukça zor günler geçiriyor.
20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek Trump'ın, bu tarihten önce görevinden azledilmesi ihtimali bulunuyor.