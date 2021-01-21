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21.01.2021 - 01:15 | | AA

Trump'ın, aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, görev süresi dolmasına rağmen 13 aile üyesi için "Gizli Servis" korumasını uzattığı öne sürüldü.

Trump'ın, aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi

 

Washington Post'a konuşan konuya yakın bir kaynak, ABD Başkanlığı görevinde bulunan kişilerden sorumlu Gizli Servis'in, Trump'ın aile bireylerine yönelik korumayı 6 ay daha uzatacağını belirtti. 

Buna göre, Gizli Servis, Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump, oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner ve bu çiftin çocukları, Donald Trump Jr ve Eric Trump'ın çocukları ve eşleri ile Trump'ın küçük kızı Tiffany Trump'ı 6 ay daha koruyacak. 

Trump'ın başkanlık görevi, dün Joe Biden'ın yemin etmesiyle sona ermişti.

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