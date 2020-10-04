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04.10.2020 - 17:10 | | AA

Trump'ın asistanı Luna'da koronavirüs tespit edildi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın asistanı Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Trump'ın asistanı Luna'da koronavirüs tespit edildi!

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump’ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

 

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