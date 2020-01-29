Trump’ın coğrafya cehaletini ortaya koyan tweet bombardımanı

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki üst düzey danışmanı Kellyanne Conway’in eşi ve aynı zamanda Washington’ın tanınmış avukatlarından olan George Conway, ABD Başkanı’nın belirgin coğrafi bilgi eksikliğini öne çıkardığı bir dizi viral tweet'le bir kez daha Trump’la alay etti.

Ünlü muhafazakar avukat, ABD Başkanı’nın jeopolitik konulardan uzak durduğuna ilişkin haberler üzerine saldırıya geçerek, görünüşe bakılırsa “Belçika’nın bir şehir” olduğunu sanan ve “bu gezegende ‘Nipple’ (göğüs ucu anlamına geliyor, Nepal kastediliyor ç.n.) ve ‘Button’ (düğme anlamına geliyor, Butan kastediliyor ç.n.) diye ülkeler” olduğuna inanan Trump’a yüklendi.

Conway’in Twitter'daki bir dizi mesajı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, ABD Başkanı'nın Kongre’deki azil soruşturmasını tetikleyen Ukrayna skandalına ilişkin soru soran NPR muhabirine fırça çektiği iddialarının ardından geldi.

Trump, Ukrayna cumhurbaşkanından 2020 seçimlerinde siyasi rakibi Joe Biden’a ilişkin siyasi soruşturma başlatmasını istemek ve Rusya’yla savaş halindeki bu ülkeye önemli askeri yardımları askıya almakla suçlanıyor.

Trump’ın dışişleri bakanı olarak atamasından önce CIA direktörü olarak görev yapan Pompeo’nun, NPR’dan Mary Louise Kelly’ye “Sence Ukrayna Amerikalıların umurunda mı?” diye sorarken küfrederek bağırdığı belirtildi.

Gazeteci Kelly, “Pompeo sarf ettiği cümlede s*** kelimesini ve diğer birçok küfürlü ifadeyi kullandı” dedi.

Pazartesi günü Conway, aralarında “Trump’ın diplomatik öğrenme eğrisi: Saat dilimleri, 'Nambia' ve 'Nipple'" başlıklı Politico haberi de bulunan Başkan’ın coğrafi bilgi eksikliğine ilişkin yüz kızartıcı haberleri detaylandırdı.

Trump'ın “Washington’da öğleden sonrayken Tokyo’da saatin gece yarısı olduğunu anlamadığını” yazan Conway şöyle devam etti:

*Baltık* ülkelerinden liderlerle yapılan bir toplantıda @realDonaldTrump *Balkanlar'dan* gelen kişilerle konuştuğunu sanıyordu (...) Hayır, cidden. Bu, diplomatik çevrelerde ortalığı epey karıştırdı (…) Bunun gerçekten favorim olduğunu söylemeliyim. @realDonaldTrump Yugoslavya’nın dağılmasından dolayı Letonya, Litvanya ve Estonya’nın cumhurbaşkanları karşısında saçmaladı ve bu ülkelerin liderleri WTF ("Bu da ne böyle!"nin kısaltması ç.n.) der gibiydi. Sonra onların kafasına dank etti - Balkanlar, Baltık ülkeleri … soytarı.

Avukat Conway, Trump’ın bir miting sırasında, Colorado eyaletinin ülkenin güneyindeki müttefikiyle sınır paylaşmamasına rağmen “Colorado ile Meksika” arasında “güzel bir sınır duvarı” inşa etmekte olduğunu söylediğine de dikkati çekti.

Twitter’daki paylaşım dizisi ayrıca Trump’ın yanılgıya düşerek, ABD’nin Irak’ı hava saldırısında bombaladığını ima ettiği bariz gafları da içerdi. Oysaki ABD, Suriye'yi vurmuştu.

Conway, Trump’ın Hindistan başbakanına, bu ülkenin aslında yaklaşık 4 bin kilometrelik ortak sınıra rağmen Çin’le bir sınır paylaşmadığını söylediğini belirtti.

Conway, Trump’ın geçen yıl görünüşe bakılırsa “İngiltere ile Birleşik Krallık arasındaki ayrımı” karıştırdığındaysa “bilgisizliğini keyifli bir şekilde sürdürdüğünü” kaydetti.

Paylaştığı tweet'lerden birinde Conway, "Trump, İngiltere’nin isim değiştirdiğini düşünmüş görünüyor. Bu belki de marka oluşturma işidir. Kim bilir” ifadesini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe