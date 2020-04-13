Trump’ın danışmanı: ABD erken davranmış olsaydı birçok hayat kurtarılabilirdi

Donald Trump'ın bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'ye göre ABD, hükümet ve sağlık görevlilerinin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için daha erken müdahale etmesiyle birlikte koronavirüs kaynaklı daha çok ölümü önleyebilirdi.

Pazar günü CNN'den Jake Tapper'a verdiği röportajda Fauci, "Demek istediğim, mantık çerçevesinde açıkça görülen şu ki devam eden bir süreciniz olsaydı ve durumu daha önce hafifletmeye başlasaydınız birçok hayatı kurtarabilirdiniz. Bu besbelli. Kimse bunu inkar etmez" dedi.

Fauci, hükümet yetkililerinin, bilim insanlarının hakkında çok az güvenilir veriye sahip olduğu karmaşık bir pandemiye, bir yandan ekonomiyi durdurmaya varan diğer riskleri de tartarak verdiği karşılığa çok sert çıkmamaya dikkat çekerek "Ancak bu tür kararlara nelerin gireceği karmaşık bir mesele" dedi.

Fauci "Ama haklısınız. Demek istediğim açıkçası en başından beri her şeyi kapatmış olsaydık durum biraz farklı olabilirdi. Ama o zamanlar her şeyi kapatma konusunda çok muhalefet vardı" diye konuştu.

Pazar gün ortası itibarıyla covid-19'dan yaşamını yitiren Amerikalı sayısı 21 bini aştı. Yetkililer 525 binden fazla vaka bildirdi. Diğer bazı ülkelerde kişi başına ölüm ve enfeksiyon oranları daha yüksek olmakla birlikte, ABD'de her iki sayı da dünyadaki tüm ülkelerden yüksek.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Tapper, ABD'de teyit edilmiş covid-19 vakalarındaki artışı, bilhassa yönetimin koronavirüsü hastalığın ülke içinde ilk yayılmaya başladığı şubat ayının ortasından mart ortasına kadar geçen kritik dönemde yeterince ciddiye almamasına bağlarken, Fauci bu fikre katılmadı.

Fauci, "Bu kadar basit değil, Jake, üzgünüm, sadece 'Bütün bunlar çok geç başladığımız için oluyor' demek kadar basit değil" dedi.

Fauci, "Biraz daha erken bir şeyler yapılabilir miydi? Etkisi olur muydu? Bu besbelli. Ancak şu anda bulunduğumuz durum bir dizi faktörün sonucu: Ülkenin büyüklüğü, ülkenin heterojenliği" ifadelerini kullandı.