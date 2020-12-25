‘Trump’ın kaderi Saddam gibi olacak’

Trump’ın akıbetinin İran’ın can düşmanı olup ABD işgali sonucu Nisan 2003’te devrilen ve Aralık 2006’da idam edilen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’e benzeyeceği iddiasını tekrarlayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında, “Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump” ifadelerini kullandı. İran’ın birlik beraberlik içinde durarak Saddam’ı yendiğini söyleyen Ruhani “O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump’ın Saddam’dan daha iyi bir kaderi olmayacak” dedi.