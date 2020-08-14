Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ağır...

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.
Öte yandan Trump'ın bugün New Jersey'deki programı öncesi New York'a uğrayarak kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor.
72 yaşındaki Robert Trump, Amerikan kamuoyunda kardeşi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.