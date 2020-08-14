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14.08.2020 - 18:27 | | AA

Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ağır...

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ın "ağır hasta" olduğu ve New York'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ağır...

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Trump'ın bugün New Jersey'deki programı öncesi New York'a uğrayarak kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor.

Trumpın kardeşi hastaneye kaldırıldı Hastalığı ağır...



72 yaşındaki Robert Trump, Amerikan kamuoyunda kardeşi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.

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