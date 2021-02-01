MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! AB harekete geçti
ABONE OL
01.02.2021 - 21:11 | | AA

Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! AB harekete geçti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde de kullanılan "antikor kokteyli" denilen ilacın hızlı değerlendirme sürecini başlattı.

Trump'ın koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! AB harekete geçti

EMA, daha önce ABD'de acil kullanım onayı alan "REGN-COV2 antikor birleşimi" adlı ilacı, onayı başvurusunda hızlı karar verebilmek amacıyla değerlendirmeye aldı.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi ve önlenmesinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

"İlaç kokteyli" hakkındaki değerlendirme, kandaki virüs yükünü azalttığını gösteren çalışmanın ilk sonuçların ışığında başlatıldı. EMA'nın çalışmanın tam incelemesini sonuçlandırmadığı, ilacın fayda-risk dengesine dair sonuca varmak için erken olduğu bildirildi.

İlacın şu anda laboratuvar ve hayvan deneylerinden elde edilen klinik olmayan ilk verileri değerlendiriliyor. Hastaneye yatırılan hastalardan ve diğer çalışmalardan elde edilen tüm veriler de daha sonra incelenecek.

REGN-COV2 antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor. Bu iki madde, SARS-CoV-2'nin "spike" adlı proteinine yapışmak üzere tasarlandı. Aktif maddeler bu proteine yapıştığında virüs vücuttaki hücrelere giremiyor.

Hızlı değerlendirme zaman kazandırıyor

EMA'nın hızlı değerlendirme süreci sayesinde üreticiler, henüz resmi olarak pazar onayı başvurusu yapmamış olsa bile umut veren bir aşı veya ilaca ait bilgiler kullanılarak acil durumlarda değerlendirme ve onay süreci hızlandırılabiliyor.

Normalde aşının veya ilacın etkinliğine, güvenilirliğine ve kalitesine ait tüm verilerin değerlendirmenin başında, üreticinin resmi onay başvurusu sırasında sağlanması gerekiyor. Ancak EMA, acil durumlarda resmi başvurudan önce devam eden çalışmalardan elde edilen bilgileri kullanarak değerlendirmeye başlayabiliyor. Veriler geldikçe değerlendirme devam ediyor ve onay için zaman kazanılmış oluyor.

"REGN-COV2 antikor birleşimi"ne ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 21 Kasım'da acil kullanım onayı verilmişti.

 

Cumhurbaşkanı Edoğan'dan yüz yüze eğitim açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak"
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti! İşte son durum...

Son dakika: Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti! İşte son durum...

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Son dakika: 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Korona tablosunda son durum nedir, Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Son dakika: 1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Korona tablosunda son durum nedir, Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet