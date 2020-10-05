Trump'ın koronavirüs tedavisinde son dakika gelişmesi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu edileceğini açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 6.30'da (TSİ Salı 01.30) Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Doktoru Conley: "Trump taburcu olmak için gerekli kriterleri karşılıyor"

Trump'ın Doktoru Sean Conley ve ekibi, Walter Reed Askeri Hastanesi önünde basın mensuplarına son durumu değerlendirdi.

Trump'ın son 72 saatteki oksijen seviyesi, solunumu ve ateşinin normal değerlerde olduğunu vurgulayan Conley, "Trump, henüz kritik safhayı tamamen atlatamamış olsa da ben ve ekibim klinik durumunun onun eve dönmesine uygun olduğu kanaatindeyiz. Trump'ın çevresinde 7/24 birinci sınıf sağlık ekibi olacak." açıklamasını yaptı.

Conley, Trump'ın durumunun tekrar kötüleşme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine, "Şüpheci bir iyimserlik içerisindeyiz. Şu anda virüs meçhul bir alan, dolayısıyla da gardlarımızı düşürmüyoruz." görüşünü paylaştı.

Başkan Trump'ın ne zaman tam olarak virüsten kurtulmuş olabileceğinin beklendiğine dair bir soruya ise Conley, "Önümüzdeki hafta sonu bizim için önemli. Trump, bu gelişmesini önümüzdeki pazartesiye kadar sürdürürse, hepimiz derin bir nefes alacağız." dedi.

Conley, Trump'ın hastalık sürecinde kendileriyle iyi anlaştığını vurgulayarak, "Trump bizi asla güvenli olmayan bir şeyi yapmamız için zorlamadı." ifadelerini kullandı.

Trump'a bugün ve yarın ilaç verilecek

Trump'ın tedavisi ile ilgilenen doktorlar arasında bulunan Brian Garibaldi de uyguladıkları ilaç tedavisi hakkında, "Başkana bugün hastaneden ayrılmadan önce 4. doz Remdesivir vereceğiz. 5. doz ise salı günü Beyaz Saray'da verilecek." diye konuştu.

Öte yandan, Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nin dışında kalabalık bir grup taşıdıkları bayraklar ve pankartlarla Başkan'a destek verdi. Doğu Türkistan bayrakları taşıyan küçük bir grup da kalabalık grupla birlikte ABD Başkanı'na desteklerini gösterdi.

Trump ve eşi Kovid-19'a yakalanmıştı

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.