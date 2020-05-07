Trump’ın kumarı!

ABD Başkanı Donald Trump, uzmanların açıklamaları ve endişelere rağmen ekonominin yeniden faaliyete geçmesi konusunda kararlı. Kovid-19 dönemindeki ilk seyahatini Arizona’ya yapan Trump, burada “ABC News” kanalına özel röportaj verdi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıpları olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi. Ülkede bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Trump, “Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız” dedi.

‘3 yıl evde oturamayız’

Trump, Kovid-19 önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, “Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz” diye konuştu. Virüs önlemlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savunan Trump, “Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz” diye konuştu.

Trump, ABD’li uzmanların “etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük tehdit olmaya devam edeceği” açıklamalarını da reddederek, “Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz, ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz. Ama bunun zor bir süreç olduğundan kimsenin şüphesi yok” görüşünü dile getirdi.

Trump’a Johns Hopkins Üniversitesi’nin, “önlemlerin azaltılması durumunda ülkedeki günlük ölüm rakamlarının 3 bini bulabileceği” ve Washington Üniversitesi’nin “Ağustosa kadar ABD’deki ölü sayılarının 135 bine ulaşabileceği” tahminleri de soruldu. Trump, bu tahminlerin ülkede hiçbir önlem olmadığı varsayımına dayandığını savunarak, “Bu üniversitelerin bugüne kadar yaptığı tüm tahminler başarısızdı ama yenilerini yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Yeni görev gücü

Öte yandan Trump yaptığı açıklamalarda Kovid-19 görev gücünü sonlandıracağına ilişkin haberlerle ilgili de konuştu. Arizona’da bir maske üreticisi fabrikayı gezen Trump, “Mike Pence ve görev gücü çok iyi iş yaptı ama şimdi daha farklı bir yönteme bakıyoruz. Bu yöntem güvenlik ve açılma. Bunun için muhtemelen başka bir grup oluşturacağız” dedi. Bu sözler salgınla mücadelede etkin rol oynayan Kovid-19 görev gücünün sonlandırıldığı şeklinde algılandı.

Ancak Trump daha sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ekibin görevinin ucu açık olarak devam edeceğini söyledi. “Bazı insanları uygun görüldüğünde ekleyip çıkartabiliriz” diyen ABD Başkanı, “görev gücünün aşı ve tedavilere de odaklanacağını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüse karşı mücadelede gösterdikleri ‘büyük ilerleme’ nedeniyle görev gücünü sonlandırmayı planladıklarını söylemişti.

‘Önce virüsü bitirelim!’

Çin’in Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilcisi, ülkesinin Kovid-19’a karşı “nihai zafer” elde etmeden önce, virüsün kaynağının araştırılması için uluslararası uzmanları ülkeye davet etmeyeceğini söyledi. Chen Xu, yaptığı açıklamada ülkesinin önceliğinin salgını yenmek ve koronavirüsün “saçma ve komik” siyasileştirilmesine karşı koymak olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün hayvanlardaki kökenlerinin araştırılmasında yer almak için Çin’den bir davet bekliyor. Chen, bu davetin ne zaman geleceği sorulduğunda “Şu anki başlıca öncelik, nihai zafere dek pandemiyle mücadele” dedi.