Trump'ın oğlu 'karantinada sıkılmamak için silahlarımı temizleyecek'

Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "Görünüşe göre koronaya yakalandım. Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.

Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "Görünüşe göre koronaya yakalandım. Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.



Euronews'un aktardığına göre oğul Trump Jr, videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr, karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu.



Trump Jr daha önce salgınla ilgili yaptığı bir açıklamada, ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısının "neredeyse hiçbir şey" olmadığını savunarak, Başkan Trump'ın pandemiyi kontrol altına aldığını ifade etmişti.



Salgından en çok etkilenen ABD'de 12 milyon 500 binden fazla kişi Covid-19'a yakalandı, 260 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.