Trump’ın talepleri kabul görmedi

Demokratlar, Trump’ın da taleplerinden birine paralel olarak, ABD’lilere doğrudan ödemelerin kişi başına 2 bin dolara çıkarılması için girişimde bulundu, ancak Cumhuriyetçiler buna itiraz etti. Cumhuriyetçiler de, yabancı ülkelere yardımların miktarında değişiklik istedi, ancak bunu da Demokratlar engelledi.