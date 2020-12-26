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26.12.2020 - 07:00 |

Trump’ın talepleri kabul görmedi

ABD Temsilciler Meclisi, hükümet harcamaları ve Kovid-19 salgını yardımlarını içeren pakette, Başkan Donald Trump’ın istediği değişikliklerin yapılmasını reddetti. Trump pakette kapsamlı değişiklik talep etmiş, tasarıyı imzalamama tehdidinde bulunmuştu.

Trump’ın talepleri kabul görmedi

Demokratlar, Trump’ın da taleplerinden birine paralel olarak, ABD’lilere doğrudan ödemelerin kişi başına 2 bin dolara çıkarılması için girişimde bulundu, ancak Cumhuriyetçiler buna itiraz etti. Cumhuriyetçiler de, yabancı ülkelere yardımların miktarında değişiklik istedi, ancak bunu da Demokratlar engelledi.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
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