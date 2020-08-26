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26.08.2020 - 16:29 | | DHA

Trump'ın temsilcisi Jeffrey, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle görüştü

İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen buluşmaların ardından Suriye özel temsilcisi Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

Trump'ın temsilcisi Jeffrey, İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüştü.

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jeffrey, Beşiktaş'ta bulunan otelde yaklaşık bir saat önce Suriyeli muhalif gruplardan biri ile görüştü. Grubun ayrıldığı sırada otele James Jeffrey ile görüşmek üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'nin de aralarında olduğu başka bir heyet daha geldi.

Heyet Jeffrey ile 2 saati aşkın süre görüştükten sonra otelden ayrıldı. Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor. James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

 

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