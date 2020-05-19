MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayına onay
ABONE OL
19.05.2020 - 18:42 | | AA

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayına onay

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'yi onayladı.

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayına onay

 

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'nin DNI adaylığı için bugün Senato İstihbarat Komitesinde oylama yapıldı.

Oylamada, komitenin 8 Cumhuriyetçi senatörü "evet" oyu kullanırken, 7 Demokrat senatör de "hayır" dedi.

Gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada da onaylanması durumunda Ratcliffe görevine başlayacak.

Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarını tutamadıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Mayıs resmi tatil mi, sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs resmi tatil mi, sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

19 Mayıs kutlama mesajları ve Atatürk sözleri 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve en güzel 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs kutlama mesajları ve Atatürk sözleri 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve en güzel 19 Mayıs mesajları

Sıradaki Haber