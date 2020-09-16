Trump’ın zaferi

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı alan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ve Bahreyn’den üst düzey heyetler, dün ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’da normalleşme anlaşması imzaladı. Anlaşmalar, dünyada farklı tepkilerle karşılandı. Bir kesim anlaşmaların İsrail-Filistin ilişkilerine olumlu bir etkisinin olmayacağını ve Filistin’in daha da zora sokulduğunu savunurken, bir diğer kesim ise Arap dünyası ile İsrail’in daha sağlıklı bir ilişki içine girmesinin bölgede istikrar ve barışın sağlanması açısında önemli olduğunu öne sürüyor.



Anlaşmaların etkisi tartışmalı olsa da, mevcut durumun en büyük kazananı olarak görülen isim ABD Başkanı Donald Trump. Associated Press haber ajansının analizinde, Trump’ın bu anlaşma sayesinde kendisini dünyada barışa katkı sağlayan bir devlet adamı olarak lanse etme fırsatı yakaladığı ifade ediliyor. Ortadoğu güç dinamiğinde ciddi değişim yaratma fırsatı yakalayan Trump’ın, bunu, 3 Kasım’daki başkanlık seçiminde oya dönüştürme şansı yüksek. “New York Times”ın analizinde de, hem ülkesinde zor durumda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hem de bölgede ABD’nin desteğine muhtaç olan BAE ve Bahreyn gibi ülkelerin, bu anlaşmayla Trump yönetiminin yardımlarına karşılık verdikleri öne sürülüyor. Nitekim Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, “İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma anlaşması, Bahreyn’in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır” ifadesini kullandı.



Güç dengesi değişebilir



BAE ve Bahreyn’in ardından Suudi Arabistan, Umman, Sudan ve Fas gibi ülkelerin de benzer bir yola girebileceği iddia edilirken, bu durum Ortadoğu’da İran ve destekçilerine karşı güç dengesini Arap ülkelerinden yana değiştirebilir. Güç dengesindeki bu değişimin Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde sonuçları olabileceği ifade ediliyor.



Anlaşmanın olası sonuçlarından biri de, ABD’nin BAE ve Bahreyn’e F-35 savaş uçakları gibi yüksek teknoloji ürünü silahları satması. Bu, Ortadoğu’daki diğer aktörler kadar İsrail’i de endişelendiriyor. Bununla birlikte BAE ve Bahreyn’de halkın önemli kısmının anlaşmalara karşı olduğu biliniyor. İmza törenine İsrail’den Başbakan Binyamin Netanyahu katılırken, BAE ve Bahreyn’in törene en üst düzey devlet adamlarını göndermemesi dikkat çekiyor. Bu da anlaşmaların ne kadar uzun soluklu ve etkili olacağını tartışmalı hale getiriyor.



Sırada Suudi Arabistan mı var?



ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek ülkeler arasında olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail’le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum.”



‘Yeni Orta Doğu’nun şafağındayız’



Beyaz Saray’daki imza törenine Trump’ın yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı. 3 ülke ayrıca “Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)” adı verilen metne de ortak imza attı. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra yeni Orta Doğu’nun şafağındayız. Başka ülkeler de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacak” dedi.



Trump’a teşekkür eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, normalleşme anlaşmasını “tarihi bir dönüm noktası” sözleriyle tanımladı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani de anlaşmanın imzalanmasının ardından Trump’a teşekkür etti.



Öte yandan anlaşmanın imzalanmasına ilişkin Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Beyaz Saray’da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak” denildi.



ABD’den Katar açılımı



BAE ve Bahreyn’in İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmasını öngören anlaşmaların imza töreni öncesinde ABD’den Körfez için bir hamle daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan öncülüğünde Katar’a uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda umutlu olduğunu söyledi. Arap ülkeleriyle İsrail arasında yakınlaşma sağlanmasına yönelik çabaların “artan İran tehdidine karşı koyulması” açısından özel önem taşıdığını savunan Pompeo, “Bu yöndeki çalışmalara odaklanmak ve İran’ın giderek artan müdahalelerine kapıyı kapatmak için Körfez’deki çatlağa bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçiyor” dedi. Ancak Katar’ın, ABD ve Arap müttefiklerinin normalleşme karşılığı istediği taleplere çok da sıcak bakmadığı, toplantılara katılmak istemediği belirtiliyor.