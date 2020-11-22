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22.11.2020 - 05:21 | | AA

Trump'tan Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

Trump'tan Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

 

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