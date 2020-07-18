MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan çok konuşulacak maske açıklaması
ABONE OL
18.07.2020 - 04:14 | | AA

Trump'tan çok konuşulacak maske açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde ulusal çapta bir maske zorunluluğunu onaylamayacağını söyledi.

Trump'tan çok konuşulacak maske açıklaması

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, "Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım." açıklamasını yaptı.

İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi.

Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Bu açıklama ile aynı fikirde değilim." şeklinde konuştu.

Maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, "Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın.' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda.' deniliyor." ifadesine yer verdi.

CDC nisan ayında belirti göstermeyen hastalardan virüs bulaşabileceğini, bunun için herkesin yüz maskesi kullanması gerektiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da 6 Temmuz'da, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini bildirmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trump aylar sonra ilk kez böyle görüntülendi! Kötü rekordan sonra...

 

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çok feci kaza! Traktör 3 parçaya ayrıldı

Çok feci kaza! Traktör 3 parçaya ayrıldı

Sıradaki Haber