Trump'tan çok kritik G-7 görüşmesi! Kabul edildi...

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Moon'un telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin, Kovid-19 salgını, küresel ekonominin tekrar eski düzenine dönmesi de dahil, ekonomik ve ulusal güvenlik konularını ele aldığına işaret edilen açıklamada, sonbaharda ABD'de yapılması planlanan G-7 Liderler Zirvesi'nin de konuşulduğu aktarıldı.

Trump, cumartesi günü, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Trump'ın G-7 davetini kabul etti

Güney Kore Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde yapılması planlanan G7 Zirvesi için yaptığı daveti kabul ettiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Başkan Moon, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Trump, 15 dakika süren görüşmede G7'nin mevcut yapısının uluslararası ekonomiye ve güvenliğe dair gerçekleri yansıtmadığı, ABD'nin bu yılın G7 Zirvesi'nin ev sahibi olarak foruma Güney Kore, Avustralya, Hindistan ve Rusya'nın olduğu 4 ülkeyi davet etmeyi planladığını belirtti.

Konu hakkında görüşü sorulan Moon, davetten memnuniyetini dile getirerek, "Daveti kabul ediyorum. Güney Kore karantina ve ekonomi alanında üzerine düşen rolü yerine getirecektir." ifadesini kullandı.

Moon, G7 Zirvesi'nin Trump'ın önerdiği gibi yüz yüze ve genişletişmiş bir formatta yapılmasının, koronavirüs sonrası dünyaya hazırlık için önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını ifade etti.

Zirvenin mevcut haliyle uluslararası sorunlara eğilmede ve çare bulmada yetersiz olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirten Moon, gruba 4 yeni üye eklenmesinin "yerinde" olacağını ifade etti.

Trump ve Moon, ayrıca zirveye Brezilya'nın da dahil edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, haziranda yapılması planlanan G7 Zirvesi'nin eylüle ertelendiğini duyururken, zirveye katılan ülkelerin sayısının arttırılması gerektiği görüşünü dile getirmişti.

Rusya'nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesi tarafından 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Ukrayna politikası gerekçe gösterilerek askıya alınmıştı.