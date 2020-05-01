MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan çok sert sözler: Çin'in kuklaları, halk düşmanları
ABONE OL
01.05.2020 - 19:10 | | AA

Trump'tan çok sert sözler: Çin'in kuklaları, halk düşmanları

ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

Trump'tan çok sert sözler: Çin'in kuklaları, halk düşmanları

 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

Trump'ın Çin'e virüs savaşı

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER