MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan corona virüs açıklaması: Büyük ilerleme kaydedildi
ABONE OL
11.05.2020 - 18:16 | | AA

Trump'tan corona virüs açıklaması: Büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs (covid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığına dikkati çekerek, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Trump'tan corona virüs açıklaması: Büyük ilerleme kaydedildi

 

Trump, Twitter üzerinden ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkenin hemen her yerinde virüs kaynaklı ölüm ve vakaların düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

"Yalan haberler" olarak nitelendirdiği basına da yüklenmeyi sürdüren Trump, "Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada Kovid-19'dan en ağır etkilenen ülke konumundaki ABD'de 1 milyon 369 bin 157 kişi virüse yakalanırken, 80 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

Sahilde güneşlenirken yakalandıAntalya'nın Alanya ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan vatandaş polis ekiplerine, "Yaz abi yaz, hak ettik" diye seslendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 Mayıs On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 927. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

11 Mayıs On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 927. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) saatleri

11 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) saatleri

Sıradaki Haber