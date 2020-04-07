MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump'tan corona virüs hamlesi! O ismi görevden aldı...
ABONE OL
07.04.2020 - 21:29 | | AA

Trump'tan corona virüs hamlesi! O ismi görevden aldı...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Finegörevden aldı.

Trump'tan corona virüs hamlesi! O ismi görevden aldı...

 

Pentagon Başmüfettiş Vekili olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Fine, geçen hafta, federal kurumların başmüfettişleri tarafından, Trump’ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilmişti.

Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu.

Pentagon Başmüfettişlik Ofisinden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığından da alındığı ifade edildi.

Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkanın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İşte Türkiye'nin ilçe ilçe corona virüs haritasıFahrettin Koca corona virüste Türkiye'deki gelişmeleri aktardı. Bakan Koca Türkiye genelindeki corona virüs dağılımı gösteren haritaları da paylaştı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir ilçe ilçe corona virüs haritası - İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar vaka var?

İzmir ilçe ilçe corona virüs haritası - İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar vaka var?

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası YAYINLANDI

Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe Kovid-19 vaka haritası YAYINLANDI

Sıradaki Haber