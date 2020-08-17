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17.08.2020 - 17:20 |

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! 'Birinci sınıf satranç oyuncusu...'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamaları yapıldı. Fox News canlı yayınında konuşan Trump, Biden'ın küstah sözlerine ilişkin, 'Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden'a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi.

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden'ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için "zihnen bitmiş" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

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Gürsel Tokmakoğlu'dan Joe Biden açıklaması: ABD seçimi yaklaştıkça dikkat çekecekler
    Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! 'Birinci sınıf satranç oyuncusu...'ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen son dakika habere göre; Trump Fox News canlı yayınında "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.
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