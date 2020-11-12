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12.11.2020 - 02:40 | | AA

Trump'tan flaş hamle! Başdanışman atadı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yeni Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'e başdanışman olarak emekli Albay Douglas Macgregor'u atadığı bildirildi.

Trump'tan flaş hamle! Başdanışman atadı

Macgregor'un ataması henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.

Macgregor'un, aynı zamanda Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan, resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.

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