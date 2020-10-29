29.10.2020 - 20:34 | | AA
Trump'tan Fransa'ya destek mesajÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Fransa'nÄ±n Nice kentinde dÃ¼zenlenen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Fransa'ya destek mesajÄ± verdi.Â
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fransa halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Amerika bu savaÅŸta en eski mÃ¼ttefikinin yanÄ±nda. Bu radikal Ä°slamcÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± hemen durdurulmalÄ±. Fransa ya da herhangi baÅŸka bir Ã¼lke bu olanlarÄ± sineye Ã§ekemez." ifadelerini kullandÄ±.Â
Fransa'nÄ±n Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde dÃ¼zenlenen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Mobil fener alayÄ± Antalyaâ€™yÄ± aydÄ±nlattÄ±Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi, her yÄ±l 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±â€™nda düzenlediÄŸi fener alayÄ±nÄ±, bu yÄ±l mobil araçlarla düzenledi. Korteje katÄ±lamayan AntalyalÄ±lar ise kaldÄ±rÄ±mlardan marÅŸlara eÅŸlik ederek, alaya destek verdi. MeÅŸalelerin yandÄ±ÄŸÄ± kortejde, renkli görüntüler oluÅŸtu.