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23.04.2020 - 21:43 | | AA

Trump'tan Güney Afrika'ya 'covid-19 yardımı' teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım teklifinde bulundu.

Trump'tan Güney Afrika'ya 'covid-19 yardımı' teklifi

 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Ramaphosa, Kovid-19'la mücadelenin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Güney Afrika'ya pandemiyle mücadele çabalarını desteklemek için ek yardım teklifinde bulundu.

Başkan Trump, her iki ülke de pandemiyle mücadele verirken ABD'nin Güney Afrika halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

TBMM’de görşel sölenTürkiye Büyük Millet Meclisi’nde havi fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.
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