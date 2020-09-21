Trump'tan İran'a net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında BMGK tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah arayışlarına ilişkin adımlar attıklarını belirten Trump, "Yönetimim, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ya da yeni balistik füze ve konvansiyonel silahlarla dünyanın geri kalanını tehlikeye atmasına asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik yaptırımların tekrar getirilmesi konusunda bugün bir Başkanlık Kararnamesi imzaladığını anımsatan Trump, "Bugün yayımladığımız Başkanlık Kararnamesi, İran'a yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da transferine katkıda bulunan, ayrıca bu silahlarla ilgili İran'a teknik eğitim, mali destek ve diğer her türlü yardımı sağlayan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıklarını bloke etmektedir. Bu kararname, İran'a yönelik BM silah ambargosunu uygulamak için kritik önemdedir." görüşünü paylaştı.

ABD'nin, İran'ın silahlanma ağıyla bağlantılı 27 kuruluş ve şahsa yeni yaptırım ve ihraç kontrolü önlemleri getirdiğini belirten Trump, bu kapsamda, İran'ın nükleer çalışmalarındaki rolü nedeniyle İran Atom Enerjisi Örgütü ile balistik füze geliştirilmesini sağladığı için İranlı füze kuruluşu Shadid Hemmad'ın da yaptırımların hedefinde olduğunun altını çizdi.

"Dünya, İran nükleer silah yaparken boş boş oturmanın bedelini ödeyemez"

Trump, açıklamada, "ABD şu anda BM yaptırımlarını yeniden getirmiştir. İran rejimi, gizli nükleer silahlar arşivi hakkında sürekli yalan söylemiş ve uluslararası denetleyicilerin ilgili yerlere erişimini engellemiştir. Dünya, İran nükleer silah yaparken boş boş oturmanın bedelini ödeyemez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, İran'ın nükleer, balistik füze ve konvansiyonel silah çalışmalarını durdurmak için elinden geleni yapacağının altını çizen Trump, "İran rejimi, İran halkının istediği ve hak ettiği gibi kuvvetli ve refah bir İran istiyorsa, davranışlarını değiştirmelidir." çağrısında bulundu.

ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığının da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını hatırlatan Pompeo, Başkan Donald Trump liderliğinde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtmişti.