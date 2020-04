Trump’tan karamsar tablo: Maalesef çok sayıda kişi ölecek

Dünyada salgının merkez üssü haline dönüşen ülkelerden biri olan ABD’de bilanço ağırlaşıyor. Kovid-19 salgınında vaka sayısının 325 bini geçtiği ABD’de ölenlerin sayısı da 9 bini geçti. Devlet Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında karamsar bir tablo çizdi. Gelecek iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını, hükümetin yardımlarını artıracağını söyleyen Trump “Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Bu süreçte (salgın) New York’u çok sert şekilde vuracak. İnsanlar dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine değil” dedi. New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi’nin N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Trump “Biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz” diye konuştu.

İlacı yine önerdi

Sıtma ilacını bir kez daha öneren Donald Trump, “Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var” dedi. İlacın olası yan etkileri olabileceğini söyleyen bilim insanları yararı kanıtlanmayan bir ilacı önerdiği için Trump’ı eleştirdi. ABD Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Deborah Brix, New York’ta salgının 6-7 gün sonra en yüksek noktasına ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Brix, 2 hafta sonra bugün ABD’nin İtalya ve İspanya’nın bulunduğu noktaya gelmesini beklediklerini kaydederek, “Zamanla yarışıyoruz” yorumunu yaptı.

Beyaz Saray salgın uzmanı, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci’nin 3 yıl önce hükümeti uyardığı ortaya çıktı. Fauci’nin Ocak 2017’de ABD’deki Georgetown Üniversitesi’ndeki konferansta yaptığı konuşmada “Olası bir salgında önümüzdeki yönetimin büyük bir zorlukla karşı karşıya geleceğine dair şüphe yok. Bir influenza salgınının bir tipinden ve süren HIV salgınından, biyo-terör saldırısına kıyasla daha fazla endişe duyuyorum” diyor.

YENİ TEHLİKE NEW ORLEANS

ABD’nin New Orleans kentindeki ölüm oranının, ülkede salgının merkezi olan New York’tan 2 kat fazla olduğu açıklandı. New Orleans’ta cuma günü 153 kişinin öldüğü, bunun her 100 bin kişide 37.93 koronavirüs ölümüne eşdeğer olduğu bildirildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 250 BİNİ KİŞİYİ AŞTI

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Kovid-19 can almaya devam ediyor. Son verilere göre dünyada 256 binden fazla kişi hastalığı yenerek iyileşti. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya, İtalya, İran, Fransa ve ABD oldu. Dünya genelinde Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı da 1 milyon 250 bini geçti. Ölenlerin sayısı da 67 bini aştı.

Salgınla mücadele için aşı çalışmaları da sürüyor. Avustralya’da araştırmacılar, iki Kovid-19 aşısını hayvanlarda test etmeye başladı. Aşıların İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ve Amerika’daki Inovio Pharmaceutials tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü aşıların hayvanlar üzerinde denenebileceğini belirtti. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı aşıların insanlar için güvenli olup olmadığını değerlendirecek.

Eski Libya Başbakanı virüsten öldü

Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cibril, 27 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu dün ağırlaşan Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cibril, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

100 yaşında hasta iyileşti

İran’da Kovid-19 nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3603’e, vaka sayısı ise 58 bin 226’ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, hastalardan 4057’sinin durumunun ağır olduğunu belirterek, 22 binden fazla kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Ülkede 100 yaşındaki bir hastanın iyileştiği duyuruldu.

‘Hastaneler ilk kez nefes alıyor’

Avrupa’da salgından en çok can kaybının yaşandığı İtalya ve İspanya’danvirüsle mücadeleye yönelik olumlu gelişmeler yaşandığı açıklandı. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısının ülkede salgının ortaya çıktığı günden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu. Bir gün önce 4068 hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, bu sayının 3994’e gerilediğini belirten Borrelli, “Hastanelerimiz ilk kez nefes almaya başladı” dedi. İspanya’da da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 674 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 12 bin 418’e çıktı. Vaka sayısı 6023 artışla 130 bin 759’a yükseldi. Katoliklerin dini lideri Papa Françesko, “Palmiye Pazarı” ayinini katılımcı olmadan yaptı.