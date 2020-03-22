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22.03.2020 - 16:15 | | AA

Trump'tan Kuzey Kore'ye corona virüs mektubu

Kim Jong-un'a iş birliği teklif eden ABD Başkanı, Pyongyang'la iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Mektup şimdiye kadar hiçbir vaka açıklamayan Kuzey Kore tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trump'tan Kuzey Kore'ye corona virüs mektubu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirildi.

Yonhap ajansının, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Trump mektupta, Kuzey Kore ile iyi ilişkiler kurmak istediğini belirterek, Covid-19 salgınıyla ilgili iş birliği teklifinde bulundu.

Trump'ın bu adımının Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Haberde, mektubun liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Beyaz Saray ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Covid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia ediliyor.

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