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22.06.2020 - 04:09 | | AA

Trump'tan Maduro'ya yeşil ışık

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

Trump'tan Maduro'ya yeşil ışık

 

ABD'li Axios kanalına mülakat veren Trump, ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.

Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

Trump, Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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